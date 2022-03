MARKA: GUNA medical device

PRODUKT: NOWOŚĆ - MD-TISSUE – kolagen typu I – tropokolagen iniekcyjny

PRZEZNACZENIE: odmładzanie – anti-aging – redukcja zmarszczek, blizn i rozstępów – mezoterapia - medycyna estetyczna

Preparat kolagenowy MD-TISSUE – tropokolagen typu I

– innowacyjny sposób na młody wygląd, naturalny i bezpieczny biolifting twarzy, szyi i dekoltu oraz widoczną redukcję zmarszczek i innych oznak starzenia. Skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi.

MD-TISSUE to naturalny i bezpieczny preparat kolagenowy do mezoterapii. Intensywnie regeneruje skórę, a także skutecznie redukuje pojawiające się zmarszczki oraz inne symptomy jej starzenia się. Głównym składnikiem preparatu jest naturalny kolagen typu I pochodzenia zwierzęcego, w innowacyjnej formule tropokolagenu . Podtrzymuje i wspiera on procesy odtwarzania naturalnych włókien kolagenowych macierzy tkanki łącznej, a także odpowiada za sprężystość, jędrność i nawilżenie skóry. Innowacyjna formie tropokolagenu, umożliwia skuteczne wnikanie składników aktywnych w głąb skóry i odbudowę jej biorusztowania. W składzie preparatu znajdują się również: kwas askorbinowy (witamina C), magnez, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2) oraz tiamina (witamina B1). Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Stosowanie tego innowacyjnego wyrobu medycznego, hamuje procesy fizjologicznego starzenia tkanki łącznej i działa jak bariera przeciw wolnym rodnikom.

STOSOWANIE

MD-TISSUE może być wstrzykiwany bezpośrednio w określone obszary skóry, aby mechanicznie remodelować tkanki i wygładzać zmarszczki. Innowacyjna formuła do wstrzyknięć, pozwala lekarzowi działać bezpośrednio na konkretne strefy oraz uzyskać wysoką skuteczność zabiegową i zadowalające rezultaty. Produkt stosuje się jako efektywną kurację przeciwstarzeniową. Może być także dopełnieniem kuracji z innymi preparatami stosowanymi w medycynie estetycznej np. z kwasem hialuronowym czy toksyną botulinową. W kuracji przeciwstarzeniowej preparatem MD-TISSUE, dla uzyskania najlepszych efektów, zaleca się wykonanie serii zabiegów, dopasowanej indywidualnie do potrzeb skóry. Ilość zabiegów uzależniona jest od rodzaju skóry oraz okolicy poddanej zabiegowi. W niektórych przypadkach pierwsze efekty widać już po pierwszym zabiegu.

EFEKTY

działanie anti-aging

redukcja zmarszczek i innych oznak starzenia się

ujędrnienie

redukcja skutków fotostarzenia

DLACZEGO KOLAGEN JEST TAKI WAŻNY DLA URODY I CZYM JEST TROPOKOLAGEN?

Kolagen jest podstawowym składnikiem tkanki łącznej, odpowiada między innymi za gładką i napiętą skórę. Dzięki niemu jest ona pozbawiona zmarszczek, cechuje się jędrnością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Niestety, wraz z wiekiem ilość kolagenu w skórze spada, co przyczynia się do utraty jej gęstości i elastyczności. Naskórek staje się także cieńszy, a w konsekwencji zmniejsza się bariera, która chroni skórę przed utratą wilgotności i przesuszeniem. Intoksykacja oraz zanik kolagenu, powodujące wiotkość, są głównymi przyczynami starzenia się tkanek. Młoda osoba wytwarza ok. 3 kg kolagenu rocznie, jednak w okolicach 25 roku życia jego ilość zaczyna drastycznie spadać. Poziom krytyczny osiąga około 60 roku życia - po tym czasie synteza kolagenu całkowicie ustaje. Efektem są pogłębiające się bruzdy, zwiotczenia i przesuszenie skóry. Spadek ilości kolagenu, to nie tylko zmarszczki i utrata gęstości skóry. To także pogłębiające się problemy z cellulitem oraz rozstępami, większa widoczność blizn i zachwianie równowagi natłuszczenia skóry.

TROPOKOLAGEN – NAJCENNIEJSZA FORMA KOLAGENU W MEDYCYNIE ANTY-AGING

- skuteczny sposób na biolifting twarzy, szyi i dekoltu, a także rozstępy, cellulit i blizny

Istnieje ponad 29 typów kolagenu. Jednak nie bez znaczenia jest, który z nich zostanie wprowadzony do skóry. W kontekście medycyny anti-aging najcenniejszymi właściwościami charakteryzuje się kolagen typu I w formie TROPOKOLAGENU. Dlaczego?

TROPOKOLAGEN to nanocząsteczka, która jest prekursorem dojrzałego kolagenu. Można ją scharakteryzować jako aktywne biologicznie białko, które cechuje natychmiastowość działania. To on jest głównym budulcem włókien i sieci kolagenowych w naszej skórze. Wraz z wiekiem, fibroblasty nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości kolagenu, by utrzymać naszą skórę w dobrej kondycji. I tutaj z pomocą przychodzi tropokolagen: wprowadzony za pomocą mezoterapii igłowej, natychmiast uzupełnia ubytki, które wytworzyły się w sieciach i włóknach kolagenowych, regenerując je i przywracając ich naturalną spoistość. Efekt to napięta, jędrna i wygładzona skóra - wyjaśnia Alessandro Perra, ekspert włoskiej firmy farmaceutycznej GUNA producenta wysokojakościowych, iniekcyjnych kolagenowych wyrobów medycznych Collagen Medial Devices.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów preparatów kolagenowych o różnych sposobach działania, dlatego przed terapią z ich użyciem, warto przeanalizować ich właściwości oraz bezpieczeństwo. Preparaty mogą się opierać zarówno na naturalnym kolagenie wieprzowym lub syntetycznie wytwarzanym np. z kolagenu bydlęcego lub końskiego.

Kolagen zawarty w preparatach GUNA, to kolagen wieprzowy w postaci TROPOKOLAGENU . Zawiera on bardzo wysokie stężenie 3 aminokwasów: glicyna = 22,8%; prolina = 13,8%; hydroksyprolina = 13,0%. Jego wyjątkowość na tle innych form kolagenu, polega na tym, że jest on w swej budowie najbardziej zbliżony do tego w naszej skórze - dokładnie takiego, który syntetyzują ludzkie fibroblasty. Może on więc nie tylko pobudzać organizm do reprodukcji kolagenu, ale również – już w momencie podania - od razu wniknąć w osłabione sieci biorusztowania, wypełniając powstałe braki, dlatego też jego działanie jest znacznie szybsze niż innych, podobnych preparatów. – dodaje lek. Dorota Bednarczyk-Kocwa, dyrektor naukowy Ambra Group, dystrybutora produktów GUNA w Polsce.

Tropokolagen znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku bioliftingu twarzy, szyi i dekoltu. To także nieoceniona pomoc z walce z innymi niedoskonałościami skóry takimi, jak na przykład rozstępy, które powstają w wyniku zerwania włókien kolagenowych. Uzupełnienie ubytków poprzez iniekcję kolagenu typu I w formie tropokolagenu , pozwala na budowę mocniejszych włókien, które wykazują większą odporność na rozciąganie i przerwanie. Tropokolagen doskonale sprawdza się również w profilaktyce cellulitu, którego jedną z najważniejszych przyczyn jest osłabienie spoistości włókien kolagenowych, utrzymujących w ryzach komórki tłuszczowe.

Podsumowując, kolagen typu I w formie tropokolagenu jest bezkonkurencyjny w medycynie przeciwstarzeniowej, a mezoterapia tropokolagenem jest bezpieczna i skuteczna dla osób w każdym wieku. Zaleca się ją zarówno dla osób chcących uzyskać efekt odmłodzenia i redukcji zmarszczek, a także jako profilaktykę przeciwstarzeniową. Chcąc „zatrzymać czas” i zachować kondycję młodej skóry, terapię anti-aging warto rozpocząć już między 25 a 30 rokiem życia. Dzięki działaniu tropokolagenu, oraz jego wyjątkowej naturalnej postaci, a także niskiej immunogenności i wysokiej skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi najefektywniej przywraca on twarzy młody wygląd, a pozostałym partiom ciała utracone piękno i świeżość.

PRODUCENT

Guna S.p.a.

via Palmanova, 71 – 20132 Milano, Italy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Guna Medical Device to włoski producent innowacyjnych kolagenowych wyrobów medycznych. Preparaty Guna powstają w nowoczesnej fabryce w Mediolanie. Marka Guna jest obecna w ponad 30 krajach Europy oraz w USA., GUNA współpracuje z licznymi stowarzyszeniami medycznymi, farmaceutycznymi i uniwersytetami.

Więcej informacji o firmie:

https://guna.com/about-us/

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Ambra Group s.c.

Pawła Włodkowica 4

Pałac Ballestremów

50-072 Wrocław

https://www.tropokolagen.pl/

https://www.facebook.com/tropokolagen/

https://collagenmd.pl/

https://www.facebook.com/GunaCollagenMedicalDevices