KOLAGEN W MEZOTERAPII – KOLAGEN DLA URODY

kolagen typu I – tropokolagen typu I

Dlaczego KOLAGEN typu I ?

Około 40% całego kolagenu organizmu człowieka znajduje się w skórze, gdzie stanowi on blisko 70% masy wszystkich białek. Kolagen stanowi strukturalną podstawę budowy skóry właściwej. Jest to białko fibrylarne, wytwarzane przez komórki tkanki łącznej, budującej warstwę skóry właściwej – fibroblasty, odpowiedzialne nie tylko za jego syntezę, ale też za rozkład. Zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy syntezą a degradacją kolagenu jest istotne dla prawidłowej funkcji tkanki łącznej.

Dlaczego TROPOKOLAGEN TYPU I ?

Tropokolagen typu I jest podstawowym składnikiem kolagenu występującego w organizmie. Iniekcyjne kolagenowe wyroby medyczne COLLAGEN MEDICAL DEVICES włoskiej firmy farmaceutycznej GUNA zawierają wyłącznie kolagen w postaci TROPOKOLAGENU TYPU I, czyli takiego samego, jaki jest syntetyzowany przez fibroblasty. Po iniekcji jest on wbudowywany w strukturę biorusztowania, tworzonego przez dojrzałe włókna kolagenowe. Zachodzi to w obecności glukonianu magnezu. Zastosowanie iniekcji z tropokolagenu daje możliwość przesunięcia równowagi pomiędzy procesem biodegradacji, a odtwarzaniem biorusztowania, na korzyść tego ostatniego, przyczyniając się do spowolnienia procesów starzenia i odzyskania prawidłowej struktury skóry i tkanki podskórnej.

Kolagen w mezoterapii – efekty, bezpieczeństwo, brak skutków ubocznych

Włoska firma farmaceutyczna GUNA stworzyła linię iniekcyjnych kolagenowych wyrobów medycznych, której głównym składnikiem aktywnym jest tropokolagen typu I. Powstały one z myślą o leczeniu uszkodzeń wszystkich struktur organizmu człowieka, które zawierają kolagen.

COLLAGEN MEDICAL DEVICES są od 10 lat z powodzeniem stosowane w leczeniu bólu w układzie narządów ruchu – stawów, więzadeł, powięzi, ścięgien, torebek stawowych – wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z uszkodzeniem włókien kolagenowych tkanki łącznej włóknistej.

Linia produktów CMDs to wyroby medyczne klasy III, poddawane najbardziej restrykcyjnym procedurom oceny zgodności. Zawierają jedyny dostępny na polskim rynku tropokolagen typu I, występujący naturalnie w naszym organizmie.

Lekarz medycyny estetycznej otrzymuje preparat w postaci sterylnych fiolek gotowych do iniekcji, bez potrzeby rozrabiania go z wodą, co znacznie ułatwia i skraca procedurę podania, a przede wszystkim minimalizuje ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań w trakcie lub po zabiegu oraz pozwala uzyskać powtarzalność ich efektów.

Preparaty CMDs przeznaczone są do regeneracji i odbudowy zarówno skóry twarzy, szyi, dekoltu i całego ciała, jak również do odbudowy struktury przestrzennej tkanki podskórnej i mięśni.

Mechanizm działania polega na natychmiastowej odbudowie włókien kolagenowych skóry i tkanki podskórnej, bez konieczności oczekiwania na pobudzenie mechanizmu neosyntezy kolagenu przez fibroblasty. Ten proces zostaje zapoczątkowany właśnie przez natychmiastową odbudowę biorusztowania – fibroblasty, po odzyskaniu połączenia z macierzą zewnątrzkomórkową, zaczynają produkować własny tropokolagen typu I, z którego powstają włókna kolagenowe. Dodatkowo, występujące w preparatach CMDs substancje pomocnicze w postaci witamin i bioflawonoidów, przyspieszają metabolizm komórkowy, przyczyniając się do jeszcze efektywniejszego procesu regeneracji tkanek. Zastosowanie preparatów CMDs pobudza dodatkowo proliferację czyli namnażanie fibroblastów oraz ich migrację w rejony uszkodzonej tkanki, co nie tylko ma znaczenie przy regeneracji skóry w zabiegach medycyny estetycznej, ale ma też istotne zastosowanie w procesie gojenia ran, leczenia blizn i rozstępów.

COLLAGEN MEDICAL DEVICES, dzięki tak wszechstronnemu mechanizmowi działania, pozwalają na szybką i skuteczną odbudowę i regenerację skóry i tkanki podskórnej, przyczyniając się do poprawy gęstości, sprężystości i ogólnej kondycji skóry, a tym samym dając pełną satysfakcję z zastosowanych zabiegów.

ZALETY ZABIEGÓW Z COLLAGEN MEDICAL DEVICES:

brak ogólnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu*,

możliwość wykonania zabiegu na wszystkich obszarach ciała,

doskonały efekt regeneracyjny widoczny już kilka dni po zabiegu,

zabiegi są bezbolesne – bez konieczności stosowania znieczulenia,

krótki czas trwania zabiegu – preparat gotowy do użycia,

nieinwazyjny dla wyglądu pacjentki – możliwość powrotu do normalnych zajęć zaraz po zabiegu,

zastosowanie całoroczne, bez względu na porę roku,

standaryzowana zawartość fiolek – pozwala uzyskiwać powtarzalne efekty.

* możliwość stworzenia indywidualnego programu zabiegów dla każdej pacjentki pod kątem konkretnego problemu

Guna Medical Device to włoski producent innowacyjnych kolagenowych wyrobów medycznych. Preparaty Guna powstają w nowoczesnej fabryce w Mediolanie. Marka Guna jest obecna w ponad 30 krajach Europy oraz w USA. Poza działalnością badawczą, produkcyjną i marketingową, GUNA bierze udział w wielu inicjatywach naukowych i kulturalnych, skierowanych do lekarzy i farmaceutów. Współpracuje z licznymi stowarzyszeniami medycznymi, farmaceutycznymi i uniwersytetami. Firma nieustannie inwestuje w badania naukowe i innowacyjne technologie.

