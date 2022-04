MARKA: GUNA Collagen Medical Device

PRODUKT: NOWOŚĆ - MD-MUSCLE – Preparat do mezoterapii igłowej z tropokolagenem.

Mezoterapia tropokolagenem w preparacie MD-MUSCLE - Innowacyjny, bezpieczny i naturalny sposób na młody wygląd skóry, piękną szyję i dekolt oraz właściwy tonus mięśniowy

Preparat kolagenowy MD-MUSCLE, to innowacyjny, naturalny i skuteczny sposób na zachowanie młodego wyglądu, nie tylko twarzy, ale także okolicy szyi i dekoltu. Jest to wyrób medyczny na bazie kolagenu typu I, o szerokim zastosowaniu. Poprawia zdolność ruchową w zakresie mięśni i stawów oraz ogranicza uszkodzenia, spowodowane między innymi przez proces starzenia się. Mięsień szeroki szyi (tzw. mięsień platysma), z wiekiem wiotczeje i pociąga za sobą delikatną skórę, co niekorzystnie wpływa na wygląd szyi. MD-MUSCLE poprawia tonus mięśniowy, wpływa na regenerację mięśni, zmniejszając ich zwiotczenie lub nadmierne napięcie. Przywrócenie właściwego napięcia spoczynkowego mięśnia platysma oraz poprawa kondycji skóry i powięzi, z którymi ten mięsień jest zrośnięty, wpływa bardzo korzystnie na wygląd szyi i dekoltu. Wynika to z faktu, że napięcie spoczynkowe i struktura mięśnia zależą od tkanki łącznej, która zbudowana jest z kolagenu. Oprócz obszaru szyi i dekoltu, MD-MUSCLE można też bezpiecznie wykorzystać w iniekcjach do mięśni mimicznych twarzy, jako element wspierający działanie toksyny botulinowej lub podawać tam, gdzie podanie toksyny jest obarczone większym ryzykiem, np. w bezpośrednią okolicę oka, czy w okolicy kącików ust - do mięśnia obniżacza kąta ust. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Jest to nieliczny produkt w medycynie estetycznej, poza toksyną botulinową, który można podawać domięśniowo, działając dwutorowo, poprzez jednoczesną regenerację skóry oraz mięśni.

EFEKTY

działanie anti-aging

utrzymanie odpowiedniego tonusu mięśniowego szyi

zmniejszenie napięcia mięśniowo-powięziowego w obszarze twarzy i szyi

redukcja zmarszczek i zwiększenie napięcia skóry

relaksacja twarzy i szyi

SKŁAD: kolagen typu I pochodzenia wieprzowego w postaci tropokolagenu, ekstrakt z dziurawca, sól fizjologiczna

Głównym składnikiem preparatu jest naturalny kolagen typu I pochodzenia zwierzęcego, w innowacyjnej formie tropokolagenu . Tropokolagen typu I odpowiada za regenerację i poprawę struktury mięśnia, a także za jego metabolizm. Jest to „nanocząsteczka” kolagenu, która dzięki swoim rozmiarom, błyskawicznie wnika w głąb skóry lub mięśnia, działając natychmiastowo.

W preparacie MD-MUSCLE znajduje się kolagen wieprzowy, który jest o tyle wyjątkowy na tle innych form kolagenu, że jest najbardziej zbliżony do ludzkiego. W składzie znajdują się też bioflawonoidy w postaci ekstraktu z dziurawca (hiperycyna), które wykazują silne działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne.

PRODUCENT

Guna S.p.a.

via Palmanova, 71 – 20132 Milano, Italy

Guna Medical Device to włoski producent innowacyjnych kolagenowych wyrobów medycznych. Preparaty Guna powstają w nowoczesnej fabryce w Mediolanie. Marka Guna jest obecna w ponad 30 krajach Europy oraz w USA., GUNA współpracuje z licznymi stowarzyszeniami medycznymi, farmaceutycznymi i uniwersytetami.

Więcej informacji o firmie:

https://guna.com/about-us/

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Ambra Group s.c.

Pawła Włodkowica 4

Pałac Ballestremów

50-072 Wrocław

https://www.tropokolagen.pl/

https://www.facebook.com/tropokolagen/

https://collagenmd.pl/

https://www.facebook.com/GunaCollagenMedicalDevices