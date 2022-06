Zatrzymać młode spojrzenie – jak skutecznie i bezpiecznie odmłodzić skórę okolicy oczu?

„Oczy są zwierciadłem duszy” – każda z nas słyszała to powiedzenie i chyba każda się z nim zgodzi. Oczy zdradzają nasz nastrój, a skóra wokół nich nasz wiek. W miarę upływu lat, delikatna skóra w okolicy oczu coraz wolniej się regeneruje i coraz trudniej ukryć nam przed światem nasze nieprzespane noce, smutki i stres. Dlaczego tak się dzieje? Czy można temu zapobiec? Czy jest jakiś sposób, by zahamować lub opóźnić proces starzenia? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Skóra wokół oczu – dlaczego szybko się starzeje?

Skóra wokół oczu jest dużo cieńsza niż na pozostałej części twarzy – jej grubość to około 0,5 mm, co sprawia że zawiera zdecydowanie mniej kolagenu, elastyny i gruczołów łojowych. Z tego powodu, często jest bardzo sucha, co wpływa na szybsze powstawanie zmarszczek. Warstwa podskórna jest wiotka i płytko unaczyniona, co w praktyce może objawiać się nieestetycznymi „cieniami” pod oczami. Właśnie ze względu na swoją budowę, skóra w okolicy oczu jest bardzo wrażliwa – podatna na podrażnienia, reakcje alergiczne i obrzęki. To wszystko sprawia, że skóra w tej strefie starzeje się najszybciej. Niewątpliwy wpływ na to ma również fakt, że od 25. roku życia zaczyna systematycznie spadać produkcja kolagenu – białka odpowiadającego za jędrność skóry. Oczywiście, u każdej z nas procesy starzenia mogą przebiegać w innym tempie, ponieważ mają na to wpływ nasze geny, tryb życia oraz sposoby pielęgnacji skóry, niemniej jednak – są one nieuniknione. Co zatem robić, aby nasze spojrzenie jak najdłużej było młode, „roześmiane” i wypoczęte?

Chroń skórę wokół oczu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi!

Słońce, wiatr, dym papierosowy, klimatyzacja, zanieczyszczenie powietrza czy długotrwała praca przy komputerze – to główne czynniki zewnętrzne, wpływające niekorzystnie na skórę, zwłaszcza wokół oczu. Na niektóre z nich nie mamy większego wpływu, możemy jednak pamiętać o stosowaniu kremów SPF, okularach przeciwsłonecznych z filtrami UV, a także unikać zadymionych i klimatyzowanych pomieszczeń. Te proste zasady na pewno pozwolą na dłużej zatrzymać zdrową kondycję skóry.

Zdrowy tryb życia – jedno spojrzenie powie wszystko

Na kondycję skóry wokół oczu, poza warunkami zewnętrznymi, ma również wpływ wiele innych czynników. Począwszy od sposobu odżywiania, przez ilość snu, stres, którego doświadczamy, po odpowiednią pielęgnację delikatnej okolicy oka. Starajmy się zatem jeść zdrowo, pić dużo wody, regularnie wysypiać i unikać stresu.

Mleczka, toniki, kremy czyli prawidłowa pielęgnacja skóry wokół oczu

W codziennej pielęgnacji ważna jest regularność i prawidłowe nawyki. Oczyszczanie skóry i demakijaż oka, wykonywany przy pomocy delikatnego mleczka lub płynu micelarnego, to absolutna podstawa pielęgnacji. Ważne jest, aby podczas mycia tej okolicy, kierować się od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka i ku górze, tak aby nie podrażniać i nie rozciągać delikatnej skóry w tej strefie. Makijaż zmyty? Czas na przywrócenie prawidłowego PH skóry za pomocą toniku, a następnie dobrać odpowiedni krem. Rynek oferuje tu nieograniczone możliwości – mamy kremy pod oczy nawilżające, przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające; mogą być one w formie żelu, w słoiczkach, tubkach i ampułkach. Krem pod oczy z witaminą C, z kwasem hialuronowym, z kolagenem, ze świetlikiem i z wieloma innymi składnikami. A jak to jest z tymi kremami skierowanymi do okolicy oczu? Stosować, czy nie stosować? Oczywiście stosować! Pamiętajmy jednak, że głównym zadaniem kremu pod oczy (jak i kremu do twarzy) jest odżywienie oraz nawilżenie skóry. Niestety składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy, retinol czy kolagen znajdują się w tych kosmetykach w śladowych ilościach, a ich cząsteczki są na tyle duże, że nie przenikają do skóry, przez co ich efekt nie jest zwykle tak spektakularny, jak obiecują producenci. Właściwie dobrany do potrzeb skóry krem, zadba o jej odpowiednie nawilżenie, pomoże w walce z cieniami (wit. C, pobudzająca mikrokrążenie kofeina, uszczelniająca naczynia krwionośne wit. K) i przez to przyczyni się do opóźnienia procesu starzenia. Codzienne wklepywanie kremu pod oczy zapewni skórze optymalny poziom nawilżenia, co również sprzyja zachowaniu skóry w dobrej kondycji.

Mezoterapia kolagenowa – czyli dermatologia estetyczna na pomoc!

Sporo powiedzieliśmy już o profilaktyce starzenia delikatnej skóry wokół oczu. Oczywiście stosowanie powyższych metod bez wątpienia przyniesie korzystne rezultaty i przyczyni się do lepszej kondycji skóry. Jeśli jednak skóra wokół oczu jest cienka, wiotka i pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki, zdecydowanie najskuteczniejsze będą zabiegi profesjonalne. Medycyna estetyczna rozwija się bardzo szybko, dlatego po latach oczekiwania, stały się dostępne na rynku skuteczne zabiegi przeprowadzane przez lekarzy medycyny estetycznej, które nieinwazyjnie są w stanie poprawić wygląd naszej bezpośredniej okolicy oczu. Jednym z najbezpieczniejszych, a jednocześnie skutecznych jest innowacyjny zabieg mezoterapii tropokolagenem typu I. Mezoterapia kolagenowa tropokolagenem typu I to nowoczesna metoda odmładzania skóry polegająca na iniekcji w warstwę skóry właściwej preparatu na bazie tropokolagenu typu I.

„Kolagen stanowi strukturalną podstawę budowy skóry właściwej. Tropokolagen typu I to podstawowy składnik kolagenu występującego w organizmie. Najbardziej zbliżony do ludzkiego kolagenu syntetyzowanego przez nasze fibroblasty, jest tropokolagen wieprzowy. Jego skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych. Preparaty na bazie tropokolagenu, z powodzeniem stosowane są od ponad 10 lat nie tylko w medycynie estetyczne, ale także są nieocenione w leczeniu bólu układu narządów ruchu – więzadeł, stawów, ścięgien, czyli miejsc, w których dochodzi do uszkodzeń włókien kolagenowych tkanki łącznej włóknistej.” - wyjaśnia doktor Alessandro Perra, ekspert włoskiej firmy farmaceutycznej GUNA, producenta wyrobów medycznych na bazie tropokolagenu. Z kolei lek. Dorota Bednarczyk-Kocwa, dyrektor naukowy Ambra Group, wyłącznego dystrybutora produktów GUNA w Polsce dodaje: „Po iniekcji, tropokolagen wbudowuje się w złożoną z dojrzałych włókien kolagenowych strukturę biorusztowania i jako prekursor dojrzałego kolagenu natychmiast ją odbudowuje. Dzięki temu skóra odzyskuje sprężystość i gęstość, a jej kondycja jest wyraźnie lepsza.”

Brzmi skomplikowanie? W rzeczywistości chodzi o to, że tropokolagen to najbardziej podstawowa forma kolagenu. Wysoka skuteczność i efekt zagęszczenia skóry, po serii zabiegów mezoterapii tropokolagenowej, wynika z mechanizmu działania wstrzykiwanego tropokolagenu na włókna kolagenowe. Ponieważ jest on podstawową formą kolagenu, tuż po wstrzyknięciu pobudza fibroblasty do działania i odbudowuje włókna kolagenowe w tkance podskórnej. Substancje dodatkowe, takie jak bioflawonoidy i witaminy również przyczyniają się do skutecznej regeneracji tkanek.

Tropokolagen typu I – bezpieczna i skuteczna metoda na „młode spojrzenie”

Wiemy już na czym polega mezoterapia tropokolagenem i dlaczego jest tak skuteczna. Decydując się jednak na zabieg medycyny estetycznej bierzemy pod uwagę również inne czynniki. Warto zatem pamiętać, że:

tropokolagen jest naturalnym składnikiem - nie istnieje zatem ryzyko wystąpienia uczuleń i podrażnień;

jest to jedyny na rynku zabieg rewitalizujący, który można wykonać tak blisko oka, bez obawy o bezpieczeństwo;

zabieg nie wymaga wcześniejszego przygotowania i jest nieinwazyjny – zaraz po nim można wrócić do swoich codziennych zajęć;

zabieg mezoterapii tropokolagenowej jest bezpieczny – nie ma przeciwskazań do jego wykonania.

Mezoterapia tropokolagenowa – dla kogo?

Dla każdej z nas. Bez wyjątku. Bo każda prędzej czy później zmierzy się z problemem coraz bardziej widocznych zmarszczek mimicznych i coraz bardziej „zmęczonego” spojrzenia. Kiedy zacząć? Działania anti-aging to działania głównie zapobiegawcze, dlatego warto rozpocząć je jak najwcześniej. Każda skóra jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, ale zarówno w przypadku naszego zdrowia, jak i zachowania urody, bardzo ważna jest profilaktyka. Dużo łatwiej jest zapobiegać przedwczesnemu starzeniu skóry, niż później leczyć to, co zostało zaniedbane. Dlatego obserwujmy siebie i swoje ciało i jeśli jesteśmy już po 25 roku życia, rozważmy najskuteczniejsze metody dbania o swoją skórę, w tym mezoterapię tropokolagenową.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

