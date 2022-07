Stymulacja tkankowa to podstawa odzyskania młodego wyglądu. Co to są stymulatory tkankowe?

Na opóźnienie procesów starzenia, ogromny wpływ ma nasz codzienny styl życia, na który składają się dieta, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, a także ekspozycja na słońce oraz używki. Stosując się do zasad zdrowego stylu życia, oddajemy nieocenioną przysługę skórze, ponieważ ma on pozytywny wpływ na zachodzące w naszym organizmie procesy. Jednakże, może to być za mało, aby zachować młodzieńczy wygląd. Plan przeciwstarzeniowy powinien także obejmować kompleksowe działania pielęgnacyjne na skórę oraz mięśnie.

Kompleksowe działanie na skórę – czyli jakie?

Kompleksowe działanie, to bardzo modne w ostatnim czasie sformułowanie. Pojawia się w reklamach wielu produktów – od proszków do prania, przez suplementy diety, żywność, po kosmetyki. Co oznacza? Oznacza tyle, że reklamowany produkt ma nie tylko likwidować skutki problemu, ale działać też na jego przyczynę, zapobiegając tym samym ponownemu jego pojawieniu się… A jak ten termin odnosi się do zapobiegania starzeniu skóry? Zacznijmy od najważniejszego – zmiana owalu twarzy i pojawianie się zmarszczek, to zewnętrzne objawy starzenia. To, kiedy te objawy będą widoczne, jest kwestią indywidualną, która zależy zarówno od wspomnianego wcześniej trybu życia, jak i od naszej puli genowej. Jednak z biologicznego punktu widzenia, procesy starzenia rozpoczynają się już w okolicach 25 roku życia. To właśnie wtedy w naszym organizmie zaczyna spadać produkcja kolagenu, czyli białka, o którym dziś powiemy naprawdę dużo, gdyż jego znaczenie dla zachowania młodości skóry jest kluczowe. Kolagen, zwany też białkiem młodości, jako główny składnik tkanki łącznej znajduje się w skórze, ścięgnach, kościach i mięśniach. Gdy z wiekiem zaczyna go brakować, miewamy problemy ze stawami, nasze mięśnie stają się słabsze, a skóra wiotczeje. Dlatego chcąc zachować młody wygląd, musimy działać KOMPLEKSOWO - dostarczyć kolagen nie tylko skórze, ale też wszystkim tkankom w naszym organizmie.

Młoda twarz to nie tylko skóra bez zmarszczek

I być może od tego należy zacząć… Zwykle tak już jest, że najwięcej uwagi poświęcamy temu, co widzimy „gołym okiem”. Obserwujemy pojawiające się na szyi czy w okolicy oczu kurze łapki, sięgamy więc po krem, ewentualnie decydujemy się na zabieg wygładzający zmarszczki i czekamy na efekty. Czasem przyjdą, a czasem nie. Jeśli przyjdą, to zapewne nie będzie to efekt długotrwały. Dlaczego? Ponieważ, jak już wspomnieliśmy – zmianom związanym z wiekiem, poddaje się nie tylko nasza skóra, ale także inne tkanki, takie jak mięśnie i więzadła.

Mało kto, podczas działań anti-aging, zastanawia się nad tym, co znajduje się pod skórą twarzy, a decyduje o naszej mimice, która niewątpliwie wpływa na powstawanie zmarszczek. Jak to się dzieje, że wyrażamy za jej pomocą swoje emocje? Ma to miejsce dzięki mięśniom, których jest na twarzy około 70! Wraz z mięśniami szyi, stanowią swoistą podporę dla skóry, odpowiadając nie tylko za ruchy twarzy, ale też za jej odpowiedni wyraz i owal. Zbudowane z tkanki łącznej mięśnie, podobnie jak skóra, z wiekiem tracą swoje napięcie i elastyczność. Dzieje się tak, gdyż spada produkcja wspomnianego już kolagenu, czyli białka podporowego, odpowiadającego za prawidłową strukturę tkanek. Zanik kolagenu w połączeniu z nieubłaganą siłą grawitacji, powodują obniżanie się mięśni, zaburzając tym samym proporcje twarzy. A to właśnie one w dużej mierze zdradzają nasz wiek. Doskonale wygładzone zmarszczki na szyi i twarzy, której zaburzony został owal (najczęściej zapada się podpora środkowej części skroni i policzków) mogą wyglądać nienaturalnie. Dlatego podejmując walkę o zachowanie młodego wyglądu skóry, nie wolno nam zapomnieć o stymulacji jej rusztowania, czyli mięśni, które odpowiednio napięte pozwolą długo cieszyć się jej prawidłowym owalem i jędrną szyją. Pomogą nam w tym stymulatory tkankowe, które jak sama nazwa wskazuje, stymulują tkanki do… no właśnie, do czego?

Stymulatory tkankowe – co to takiego?

Medycyna estetyczna rozwija się w błyskawicznym tempie. Nowoczesne zabiegi, polegają nie tylko na likwidacji skutków starzenia skóry, czyli na wygładzeniu zmarszczek, ale przede wszystkim na zapobieganiu powstawania kolejnych oraz długofalowym efekcie. „Świadome pacjentki korzystające z dobrodziejstw współczesnej medycyny estetycznej, mają bardzo wysokie wymagania. Zwracają uwagę zarówno na bezpieczeństwo zabiegu, jak i na jego efekty. Oczekują, aby efekt odmłodzenia był widoczny, naturalny i trwały. Na te potrzeby doskonale odpowiadają stymulatory tkankowe, czyli preparaty stymulujące komórki tkanek do produkcji kolagenu i elastyny, a co za tym idzie, do odbudowy ich struktur” - wyjaśnia Alessandro Perra, ekspert włoskiej firmy farmaceutycznej GUNA, producenta wysokojakościowych stymulatorów tkankowych na bazie kolagenu. Jednym z takich innowacyjnych odkryć, są kolagenowe stymulatory tkankowe na bazie tropokolagenu typu I, który jest prekursorem dojrzałego kolagenu. Oznacza to, że jako nanocząsteczka, tropokolagen niemal natychmiast wbudowuje się w biorusztowanie skóry lub mięśnia, przystępując do jego odbudowy. W przypadku skóry, obserwujemy zwiększenie jej gęstości, mięśniom natomiast tropokolagen typu I przywraca ich prawidłowy tonus, czyli odpowiednie napięcie. Warto również podkreślić, że efekty zabiegu wykonanego stymulatorem tkankowym na bazie tropokolagenu typu I są długofalowe. Dzieje się tak, ponieważ tropokolagen to naturalny biostymulator, który opiera swoje działanie na naturalnych procesach zachodzących w organizmie. Gdy zostaje on podany w uszkodzone tkanki, aktywuje fibroblasty do zwiększonej syntezy kolagenu, dzięki czemu organizm zwiększa produkcję kolagenu, ponownie tworząc wytrzymałe i elastyczne sieci kolagenowe.

Czy stymulatory tkankowe są bezpieczne?

Bezpieczeństwo to niezmiernie ważny aspekt przy wszelkiego rodzaju zabiegach, którym się poddajemy. Decydując się na iniekcję stymulatorem tkankowym, oprócz długotrwałych i naturalnych efektów, mamy prawo wymagać również użycia absolutnie bezpiecznego dla nas preparatu. Doskonałą odpowiedzią na wszystkie te potrzeby, są preparaty z tropokolagenem pochodzenia wieprzowego. Okazuje się bowiem, że to właśnie kolagen wieprzowy wykazuje największe podobieństwo do ludzkiego. Ryzyko wystąpienia zatem jakichkolwiek niepożądanych reakcji zapalnych czy alergicznych jest praktycznie niemożliwe.

Jak stosuje się stymulatory tkankowe, aby osiągnąć pożądane efekty?

Tu wracamy do słowa – klucza, jakim jest „kompleksowo”. Co oznacza, że aby twarz wyglądała jak najdłużej młodo i promiennie, musimy zadbać zarówno o napięcie i jakość skóry, jak i mięśni twarzy i szyi, które zapewnią jej utrzymanie prawidłowego owalu. Iniekcje tropokolagenem typu I wykonywane bezpośrednio w określone obszary skóry twarzy i szyi, wykazują niemal natychmiastowe działanie regenerujące i napinające. Kompleksowość terapii przeciwstarzeniowej osiągniemy jednak dopiero wówczas, gdy zadziałamy również na mięśnie tej okolicy, gdyż stanowią one swoisty stelaż dla skóry. Wiotczejący z wiekiem mięsień szeroki szyi, zwany mięśniem platysma, pociąga za sobą skórę, powodując tym samym nieestetyczne zmiany w tych okolicach. Tropokolagen typu I, działając na tkankę łączną, z której zbudowany jest mięsień, regeneruje ją i przywraca jego prawidłowe napięcie. Iniekcje tropokolagenowe doskonale działają również na zmarszczki mimiczne, wywołane przez mięśnie mimiczne twarzy, które rozmieszczone w delikatnej okolicy oka i ust wymagają używania preparatów wyjątkowo delikatnych, bezpiecznych i zarazem skutecznych. - dodaje lek. Dorota Bednarczyk-Kocwa, dyrektor naukowy Ambra Group, wyłącznego dystrybutora produktów GUNA w Polsce.

Wiemy już, na co zwrócić uwagę decydując się na zabiegi oferowane przez nowoczesną medycynę estetyczną. Jej możliwości stają się niemal nieograniczone, ważna jest jednak nasza świadomość w procesie poszukiwania i wyboru optymalnej metody działań anti-aging . Wówczas długo i szczęśliwe będziemy mogły cieszyć się doskonałą kondycją skóry i młodym wyglądem.

