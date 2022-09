Wypadające i słabe włosy - co zrobić, gdy kosmetyki i suplementy nie rozwiązują problemu

Gęste, lśniące, mocne – o takich włosach marzymy. Stosujemy w tym celu odpowiednie kosmetyki do ich pielęgnacji, poddajemy je profesjonalnym zabiegom regenerującym, zażywamy suplementy diety mające je wzmacniać. Mimo to, efekt często bywa niesatysfakcjonujący, pozostawiając włosy osłabione, matowe i łamliwe. Zjawiskiem naturalnym jest utrata między 50 a 100 włosów dziennie, jednak gdy widzimy, że podczas codziennego czesania zostaje ich na szczotce niepokojąco dużo, a te które są na głowie nie wyglądają zdrowo, zdecydowanie coś jest nie tak. Dlaczego włosy wypadają? Co ma wpływ na wygląd i stan naszych włosów? I przede wszystkim, jak skutecznie przywrócić im zdrowie i doskonały wygląd?

Słabe i matowe czy mocne i błyszczące – co wpływa na kondycję naszych włosów?

Włosy to integralna część ludzkiego ciała, dlatego na ich stan ma wpływ wiele czynników. Jednym z kluczowych warunków posiadania pięknych włosów jest odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w witaminy (głównie biotynę), aminokwasy i substancje mineralne. Zdrowe odżywianie to niestety jednak za mało, gdy pojawiają się inne czynniki, które negatywnie na nie wpływają. Włosy mogą ulec osłabieniu na skutek choroby, nagłej utraty masy ciała, stresu, braku snu i regeneracji organizmu, przyjmowania niektórych leków, zbyt częstych lub intensywnych zabiegów fryzjerskich, takich jak farbowanie lub rozjaśnianie, modelowanie czy suszenie gorącym powietrzem. Wiele kobiet skarży się na wzmożone wypadanie włosów po ciąży, zwłaszcza podczas karmienia piersią, kiedy organizm jest osłabiony hormonalnie oraz odżywczo. Do utraty włosów przyczyniać się mogą również mocne upięcia, powodujące długotrwałe naciąganie skóry głowy, choroby skóry, takie jak łuszczyca lub łupież, a nawet zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy.

Szampony, odżywki i maski – dlaczego nie zawsze rozwiązują problem wypadania włosów?

Wymienione powyżej powody osłabienia oraz wypadania włosów, najczęściej związane są z negatywnymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie, które mają wpływ na strukturę oraz kondycję włosa. Większość dostępnych na rynku kosmetyków do pielęgnacji włosów, działa tylko na ich zewnętrzną część, tzw. łodygę, która naturalnie jest „martwa”, natomiast chcąc zmniejszyć wypadanie i uaktywnić proces wzrostu włosów, musimy oddziaływać na żywą część włosa, tzw. korzeń (lub cebulka), znajdujący się pod powierzchnią skóry, w mieszku włosowym i zakończony opuszką. Opuszka mieści się na brodawce włosa, która otoczona jest macierzą. Ta z kolei jest odżywiana i dotleniana przez przylegające do niej naczynia krwionośne oraz włókna nerwowe skóry. Od stopnia odżywienia macierzy zależy tempo i jakość podziałów komórkowych, skutkujących wzrostem włosów. Prawidłowo z jednego mieszka włosowego powinny wyrastać 3 – 4 włosy. A o tym czy ich widoczne łodygi są mocne i błyszczące decyduje jakość ich odżywienia.

Szybki i skuteczny sposób działania bezpośrednio w miejscu osłabienia włosa

Szampon czy odżywka nie spowodują spektakularnego wzmocnienia i nie zahamują wypadania włosów, ponieważ ich działanie jest ograniczone do części zewnętrznej skóry głowy oraz włosów. Dlatego ratunkiem dla osłabionych, wypadających i niezdrowo wyglądających włosów, może być podanie składników odżywczych bezpośrednio do skóry głowy, czyli w okolicy mieszka włosa. W związku z tym, że kolagen znajduje się także w owłosionej skórze głowy, uzupełnienie jego ubytków lub wzmocnienie jego cząsteczek znajdujących się w mieszku włosowym, bezpośrednio wpływa na wzmocnienie włosów. Aby efekt był widoczny jak najszybciej oraz trwały, najlepszą formą podawanego kolagenu jest tropokolagen typu I stanowiący podstawowy składnik macierzy zewnątrzkomórkowej. Iniekcje na bazie tropokolagenu to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy kondycji włosów oraz zapobiegania ich utracie. Tropokolagen jako prekursor dojrzałego kolagenu niemal natychmiast przystępuje do odbudowy biorusztowania macierzy, stymuluje namnażanie fibroblastów oraz ich migrację w kierunku osłabionej tkanki, którą w tym przypadku jest okolica mieszka włosowego. Okalające brodawkę włosową naczynia krwionośne stają się odżywione i dotlenione, czego efektem jest zahamowanie wypadania i pobudzenie procesu wzrostu nowych włosów. Najskuteczniejszy jest tropokolagen wieprzowy, który jest najbardziej zbliżony budową do ludzkiego. Taka biokompatybilność gwarantuje dużą skuteczność, szybkie efekty oraz bezpieczeństwo, czyli brak niepożądanych reakcji organizmu. Działanie tropokolagenu wieprzowego wspierane innymi składnikami aktywnymi takimi, jak kwas askorbinowy, witaminy z grupy B, kwas cytrynowy, glukonian magnezu i krzemionka, pozwala wielopłaszczyznowo odżywić tkanki wokół mieszka włosowego. Kwas askorbinowy wykazuje silne działanie antyoksydacyjne i tworzy barierę ochronną dla dojrzewającego kolagenu. Tym samym chroni skórę głowy przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenia. Witaminy z grupy B oraz kwas cytrynowy dostarczają fibroblastom energię niezbędną do neosyntezy kolagenu i budowy biorusztowania, natomiast glukonian magnezu odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dojrzewania kolagenu. Odkryciem jest też krzemionka i jej oddziaływanie na włos, chroni ona jego łodygę, przeciwdziałając wypadaniu włosów. „Działanie wymienionych składników aktywnych wzajemnie się uzupełnia. Dobór odpowiedniego preparatu do iniekcji i jego właściwy skład są niezwykle ważne, ponieważ przesądzają o skuteczności i bezpieczeństwie zabiegu”. – dodaje lek. Dorota Bednarczyk-Kocwa, dyrektor naukowy Ambra Group, wyłącznego dystrybutora w Polsce wyrobów medycznych na bazie tropokolagenu.

Kiedy włosy odzyskają blask – czyli jak przebiega terapia tropokolagenem

Mezoterapia tropokolagenem to bardzo skuteczna metoda walki z łysieniem, nadmierną utratą włosów oraz ich złą kondycją. Terapia polega na wykonaniu kilku zabiegów, w odstępie 1-2 tygodni, przez okres do uzyskania zadowalających efektów. W związku z czasem, jaki potrzebuje organizm na proces syntezy kolagenu oraz przebudowy w mieszku włosowym, pierwsze efekty będą widoczne po około 4 tygodniach od pierwszej iniekcji. Warto jednak zaznaczyć, że ostateczną decyzję dotyczącą liczby i częstotliwości zabiegów podejmuje lekarz w oparciu o stopień nasilenia problemu oraz jego przyczyny.

Czy mezoterapia tropokolagenem jest dla każdego?

Zabiegi na bazie tropokolagenu nie powodują skutków ubocznych oraz działań niepożądanych, ponieważ tropokolagen jest białkiem, które naturalnie występuje w naszym organizmie. Zadaniem iniekcji tropokolagenem jest pobudzenie biologicznych procesów zachodzących w skórze, które z jakiś powodów zostały spowolnione i skutkują osłabieniem włosów. Jedynymi przeciwskazaniami do wykonania iniekcji mogą być alergie na substancje pomocnicze, a także ciąża i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Mezoterapia tropokolagenem jest skuteczna na niemal wszystkie objawy łysienia, poza łysieniem androgenowym oraz spowodowanym aktywnym stanem zapalnym skóry głowy.

www.tropokolagen.pl